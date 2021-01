Francia, in quindici dipartimenti è stato anticipato alle 18 il coprifuoco (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il portavoce del Governo francese Gabrial Attal, durante un programma alla tv Tf1, ha reso noto che in quindici dipartimenti è stato anticipato il coprifuoco dalle 18 alle 20. Di seguito l’elenco dei dipartimenti francesi interessati: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre e Saône-et-Loire. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il portavoce del Governo francese Gabrial Attal, durante un programma alla tv Tf1, ha reso noto che inil1820. Di seguito l’elenco deifrancesi interessati: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre e Saône-et-Loire. SportFace.

