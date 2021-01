Francia, festa con 2.500 partecipanti nonostante le restrizioni anticovid. La polizia interviene ma viene respinta da lanci di bottiglie (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ben 2.500 persone, provenienti da varie regioni francesi e anche dall’estero, si sono radunate da giovedì 31 dicembre in una località nel nord-ovest della Francia per partecipare a una festa selvaggia, sfidando ogni restrizione per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. La prefettura di Ille-et-Vilaine ha fatto sapere che incidenti sono scoppiati quando la polizia è intervenuta per cercare di mettere fine al raduno, che tuttavia alle prime ore di oggi era ancora in corso. La festa è stata organizzata a Lieuron, a sud di Rennes che è il capoluogo della Bretagna. Fin da ieri sera i gendarmi hanno cercato di impedire il raduno, ma sono stati accolti dalla violenta reazione dei partecipanti. Un veicolo della gendarmeria e’ stato incendiato, altri tre sono stati danneggiati e gli agenti sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ben 2.500 persone, provenienti da varie regioni francesi e anche dall’estero, si sono radunate da giovedì 31 dicembre in una località nel nord-ovest dellaper partecipare a unaselvaggia, sfidando ogni restrizione per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. La prefettura di Ille-et-Vilaine ha fatto sapere che incidenti sono scoppiati quando laè intervenuta per cercare di mettere fine al raduno, che tuttavia alle prime ore di oggi era ancora in corso. Laè stata organizzata a Lieuron, a sud di Rennes che è il capoluogo della Bretagna. Fin da ieri sera i gendarmi hanno cercato di impedire il raduno, ma sono stati accolti dalla violenta reazione dei. Un veicolo della gendarmeria e’ stato incendiato, altri tre sono stati danneggiati e gli agenti sono stati ...

