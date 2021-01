Fisco | Bernini | ' con cartelle esattoriali 2021 peggio non poteva partire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Tutti ci auguriamo unche faccia dimenticare il terribile anno appena passato, ma dal punto di vista fiscale purtroppo inizia nelre dei modi a causa del regalo di Capodanno che Conte e Gualtieri hanno deciso di recapitare agli italiani facendo50 milioni di: 35 milioni sono quelle sospese nel 2020, 15 milioni saranno invece i nuovi avvisi che l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti. Non solo: scatteranno anche i fermi amministrativi sui beni posseduti da chi risulta debitore del. Una valanga dinei giorni in cui tutta Italia è zona rossa, e dopo un anno in cui commercianti, artigiani, professionisti e partite Iva hanno visto precipitare i loro fatturati a causa dei lockdown ...