Firenze | la madre muore di tumore | il figlio e la figlia decidono di togliersi la vita

Dramma familiare a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove tre persone – mamma e due figli – sono stati ritrovati morti in casa. Inseparabili. E' questa la definizione che si poteva dare di Luigia Teresa Etterri, la mamma, Massimo e Francesca Del Bianco Giovannella, i figli. Seduti insieme ai tavolini del bar davanti casa, L'articolo proviene da Leggilo.org.

