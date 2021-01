Fiorentina, scambio Nzola-Kouamè? Sull’ivoriano anche il Torino (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Fiorentina riflette sul futuro degli attaccanti più deludenti di questa prima parte di stagione. Tra i possibili partenti non si può non inserire Christian Kouamè, autore di una sola rete in campionato. Si valutano due possibili scambi con Torino e Spezia. Sul piatto i nomi di Zaza e Nzola. Fiorentina: riflessioni per l’attacco La Fiorentina è pronta a riflettere sul futuro dei propri attaccanti. Una costante da qualche mese ormai, quando si discute del mercato dei viola. Non è infatti concesso sedersi sugli allori, dopo il clamoroso successo dello Stadium. La prima parte di stagione, e il 2020 in generale, ha portato ben poche soddisfazioni. Tanti invece errori. Dalle scelte in panchina, al rendimento sotto tono di veterani e nuovi acquisti. Naturalmente non ci si aspettava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lariflette sul futuro degli attaccanti più deludenti di questa prima parte di stagione. Tra i possibili partenti non si può non inserire Christian, autore di una sola rete in campionato. Si valutano due possibili scambi cone Spezia. Sul piatto i nomi di Zaza e: riflessioni per l’attacco Laè pronta a riflettere sul futuro dei propri attaccanti. Una costante da qualche mese ormai, quando si discute del mercato dei viola. Non è infatti concesso sedersi sugli allori, dopo il clamoroso successo dello Stadium. La prima parte di stagione, e il 2020 in generale, ha portato ben poche soddisfazioni. Tanti invece errori. Dalle scelte in panchina, al rendimento sotto tono di veterani e nuovi acquisti. Naturalmente non ci si aspettava ...

