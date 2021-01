FIFA 21: Obiettivi Matheus Cunha HeadLiners – Requisiti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione HeadLiners di Matheus Cunha per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore dell’Hertha Berlino. Potete riscattare la carta HeadLiners del centrocampista brasilianio completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Aumenta la Temaperatura: Vinci una partita Amichevoli FUT Live: Sfida Protagonisti segnando un gol da fuori area. Samba Rovente: Segna e fornisci assist con giocatori brasiliani in 2 vittorie differenti Amichevoli FUT Live: Sfida Protagonisti. Filtrante Bollente: Fornisci un assist su passaggio filtrante usando giocatori con un punteggio piede debole di ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 1 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore dell’Hertha Berlino. Potete riscattare la cartadel centrocampista brasilianio completando glidedicati disponibili in FUT 21. Aumenta la Temaperatura: Vinci una partita Amichevoli FUT Live: Sfida Protagonisti segnando un gol da fuori area. Samba Rovente: Segna e fornisci assist con giocatori brasiliani in 2 vittorie differenti Amichevoli FUT Live: Sfida Protagonisti. Filtrante Bollente: Fornisci un assist su passaggio filtrante usando giocatori con un punteggio piede debole di ...

