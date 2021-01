Festa di Capodanno nel resort di lusso, sui tavoli il biglietto: 'Non pubblicate foto'. Ma le immagini finiscono sui social (Di venerdì 1 gennaio 2021) Festa di Capodanno ad ogni costo, nonostante i divieti imposti dall'emergenza Covid. Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una Festa da ultimo dell'anno ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021)diad ogni costo, nonostante i divieti imposti dall'emergenza Covid. Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: unada ultimo dell'anno ...

Capodanno, diretta: lockdown quasi ovunque. Festa e coprifuoco in Europa, chiusa Times Square a New York Il Messaggero Roma, festa di Capodanno nell'albergo del centro con cena e balli, ma arriva la polizia: 27 persone multate

Festa di Capodanno a Latina, interviene la polizia: 7 ragazzi multati

