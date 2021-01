Fca: Evangelista (Fim Cisl), ‘anno nuovo ma i disagi nei trasporti per operai Melfi restano’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “La vicenda dei lavoratori di Grottole e la denuncia del sindaco Angelo De Vito circa la sospensione dei titoli di viaggio da parte delle autolinee che gestiscono la tratta per l’area industriale di Melfi ha del paradossale: dal 4 gennaio tali lavoratori non avrebbero altri mezzi, se non le proprie auto, per riprendere il lavoro in Fca e nelle aziende dell’indotto”. È quanto sostiene il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista. “Fin dalla scorsa primavera, nel pieno dell’emergenza sanitaria, abbiamo posto la questione della sicurezza dei trasporti pubblici e la conseguente necessità di potenziare le corse per compensare la riduzione della capienza per effetto dei protocolli anti-Covid. In tutti questi mesi gli enti competenti che avrebbero dovuto garantire un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “La vicenda dei lavoratori di Grottole e la denuncia del sindaco Angelo De Vito circa la sospensione dei titoli di viaggio da parte delle autolinee che gestiscono la tratta per l’area industriale diha del paradossale: dal 4 gennaio tali lavoratori non avrebbero altri mezzi, se non le proprie auto, per riprendere il lavoro in Fca e nelle aziende dell’indotto”. È quanto sostiene il segretario generale della FimBasilicata Gerardo. “Fin dalla scorsa primavera, nel pieno dell’emergenza sanitaria, abbiamo posto la questione della sicurezza deipubblici e la conseguente necessità di potenziare le corse per compensare la riduzione della capienza per effetto dei protocolli anti-Covid. In tutti questi mesi gli enti competenti che avrebbero dovuto garantire un ...

