Fca | Evangelista Fim Cisl | ' anno nuovo ma i disagi nei trasporti per operai Melfi restano'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La vicenda dei lavoratori di Grottole e la denuncia del sindaco Angelo De Vito circa la sospensione dei titoli di viaggio da parte delle autolinee che gestiscono la tratta per l'area industriale di Melfi ha del paradossale: dal 4 gennaio tali lavoratori non avrebbero altri mezzi, se non le proprie auto, per riprendere il lavoro in Fca e nelle aziende dell'indotto". È quanto sostiene il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista. "Fin dalla scorsa primavera, nel pieno dell'emergenza sanitaria, abbiamo posto la questione della sicurezza dei trasporti pubblici e la conseguente necessità di potenziare le corse per compensare la riduzione della capienza per effetto dei protocolli anti-Covid. In tutti questi mesi gli enti competenti che avrebbero dovuto garantire un ...

POTENZA – “La vicenda dei lavoratori di Grottole e la denuncia del sindaco Angelo De Vito circa la sospensione dei titoli di viaggio da parte delle autolinee che gestiscono la tratta per l’area indust ...

