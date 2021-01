Fabio Aru verso un ritorno al Giro d’Italia. La Corsa Rosa per risorgere (Di sabato 2 gennaio 2021) Anno nuovo e vita nuova per Fabio Aru, che è pronto a lanciarsi nella sua avventura targata 2021 con i colori del Team Qhubeka-Assos, dopo stagioni da dimenticare e una carriera, a 30 anni, letteralmente da svoltare. Ci si aspetta molto dal sardo per questo 2021 rivoluzionario, a partire dalle sue amate grandi corse a tappe. E dopo due annate passate tra Tour de France e Vuelta a España, e una raffica di delusioni, l’auspicio più bello è quello di poterlo rivedere al Giro d’Italia per puntare al suo terzo podio. L’ultima partecipazione alla Corsa Rosa del corridore di Villacidro risale al 2018, in cui terminò la sua gara a pochi passi dalla conclusione, precisamente alla diciannovesima tappa di Bardonecchia. In precedenza è riuscito a salire sul podio nel 2015 al secondo posto, e nel 2014 al terzo; due ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Anno nuovo e vita nuova perAru, che è pronto a lanciarsi nella sua avventura targata 2021 con i colori del Team Qhubeka-Assos, dopo stagioni da dimenticare e una carriera, a 30 anni, letteralmente da svoltare. Ci si aspetta molto dal sardo per questo 2021 rivoluzionario, a partire dalle sue amate grandi corse a tappe. E dopo due annate passate tra Tour de France e Vuelta a España, e una raffica di delusioni, l’auspicio più bello è quello di poterlo rivedere alper puntare al suo terzo podio. L’ultima partecipazione alladel corridore di Villacidro risale al 2018, in cui terminò la sua gara a pochi passi dalla conclusione, precisamente alla diciannovesima tappa di Bardonecchia. In precedenza è riuscito a salire sul podio nel 2015 al secondo posto, e nel 2014 al terzo; due ...

Quanti soldi guadagnano Nibali e Aru? Stipendio tra i più ricchi per lo Squalo. Calo per il sardo

Fabio Aru (UAE Emirates) 2,6 milioni di euro: la cifra cambierà, nel 2021 correrà per la Qhubeka-Assos. 6. Quanti soldi guadagnerà Fabio Aru nel 2021? Chris Froome (Team Ineos) 4,5 milioni di euro: la ...

