Elezioni Milano, Roberto Rasia dal Polo "disponibile" a candidarsi sindaco per il centrodestra. Lega possibilista, Fi e Fdi fredde (Di venerdì 1 gennaio 2021) Qualcosa si muove nel centrodestra in vista delle Elezioni comunali, ma stando alle reazioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia la direzione non sembra quella giusta. A smuovere le acque è stato Roberto Rasia dal Polo, il manager direttore della comunicazione del gruppo Pellegrini. "Sono disponibile a candidarmi", a sindaco di Milano, "a patto che il progetto sia di tutti e non di un solo partito" ha detto, lanciando la sua candidatura per il centrodestra con un post su Facebook. Ma mentre la Lega si dice "possibilista", diverso l'atteggiamento degli alleati: almeno per il momento la soluzione Rasia viene accolta con freddezza e qualche sorpresa da parte di Forza ...

