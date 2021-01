"Ecco perché esistono...": le parole choc dell'ex brigatista Etro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici L'ex brigatista Raimondo Etro è molto attivo sui social network e con i suoi post provoca i protagonisti dell'attualità politica e social italiana L'ex brigatista Raimondo Etro è tornato a far parlare di sé, stavolta per alcuni post su Facebook, social network nel quale dimostra di essere molto attivo. Il suo bersaglio sono stati Diego Fusaro, giovane saggista e opinionista politico, e Tommaso Longobardi, rampante trentenne responsabile dell'immagine social di Giorgia Meloni. I due sono stati presi di mira da Etro, che in poche righe ha esibito un campionario notevole di insulti. "Tommaso Longobardi e Diego Fusaro. Giovanotti che esistono soltanto perché un ovulo fascista e uno spermatozoo comunista si ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici L'exRaimondoè molto attivo sui social network e con i suoi post provoca i protagonisti'attualità politica e social italiana L'exRaimondoè tornato a far parlare di sé, stavolta per alcuni post su Facebook, social network nel quale dimostra di essere molto attivo. Il suo bersaglio sono stati Diego Fusaro, giovane saggista e opinionista politico, e Tommaso Longobardi, rampante trentenne responsabile'immagine social di Giorgia Meloni. I due sono stati presi di mira da, che in poche righe ha esibito un campionario notevole di insulti. "Tommaso Longobardi e Diego Fusaro. Giovanotti chesoltantoun ovulo fascista e uno spermatozoo comunista si ...

