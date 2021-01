Ecco l’ultima campagna social per la scarcerazione di Zaki: «L’unico proposito per il 2021? Patrick libero» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Oltre 250mila persone da tutto il mondo hanno firmato una petizione per chiederne il rilascio. Si sono uniti al coro esperti delle Nazioni Unite, l’attrice Scarlett Johansson e una risoluzione del Parlamento europeo. Ma Patrick George Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna, è ancora in carcere. Gli attivisti che si battono per la sua causa hanno lanciato oggi, 1° gennaio 2021, una nuova campagna social chiedendo agli utenti di Facebook di cambiare la foto copertina con l’immagine del calendario di quest’anno con impresso «L’unico proposito» per il 2021: «Patrick libero». Il calvario di Zaki «Mentre tutti pensano alle loro conquiste nel 2020 e ai propri obiettivi per il ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Oltre 250mila persone da tutto il mondo hanno firmato una petizione per chiederne il rilascio. Si sono uniti al coro esperti delle Nazioni Unite, l’attrice Scarlett Johansson e una risoluzione del Parlamento europeo. MaGeorge, studente egiziano dell’Università di Bologna, è ancora in carcere. Gli attivisti che si battono per la sua causa hanno lanciato oggi, 1° gennaio, una nuovachiedendo agli utenti di Facebook di cambiare la foto copertina con l’immagine del calendario di quest’anno con impresso «» per il: «». Il calvario di«Mentre tutti pensano alle loro conquiste nel 2020 e ai propri obiettivi per il ...

