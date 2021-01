E' morto il professor Vitale: era in coma da 12 anni dopo un incidente in moto al Mugello (Di venerdì 1 gennaio 2021) morto oggi dopo oltre 12 anni di coma il professor Emilio Vitale , ex prorettore dell'Università di Pisa con il rettore Luciano Modica. Lo ha reso noto l'ateneo pisano ricordando che il docente, 64 ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 gennaio 2021)oggioltre 12diilEmilio, ex prorettore dell'Università di Pisa con il rettore Luciano Modica. Lo ha reso noto l'ateneo pisano ricordando che il docente, 64 ...

