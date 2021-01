Duemila chef e ristoratori scrivono a Biden per rimuovere i dazi sul vino europeo

Leggi su winemag

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Bruxelles non è sola nella battaglia alle tariffs aggiuntive imposte dagli Stati Uniti, in risposta alla controversia Airbus-Boeing. E gli alleati sono proprio all’ombra della Casa Bianca. Attraverso una lettera inviata al neo presidente Joedi tutti gli Stati americani chiedono al Governo Usa di “eliminare isul“. Si tratta della prima delle azioni della neonata Coalition to Stop Restaurant Tariffs, che si batte non solo per ilma tutti i prodotti agroalimentari sottoposti adoganali dall’ormai ex presidente Donald Trump. A capo della “coalizione” ci sono nomi noti della ristorazione americana come Daniel Boulud, Chris Bianco, Nina Compton, Mark Firth, Andrew Fortgang, ...