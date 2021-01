Dramma di Capodanno in Bosnia Erzegovina | otto ragazzi tra 18 e 20 anni morti per esalazioni tossiche

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La notte disi è conclusa in tragedia in un villaggio della: quattroe quattro ragazze sono stati trovatila mattina del 1 gennaio Disastrosoindovegiovani tra i 18 e 20sono deceduti in una casa di campagna durante i festeggiamenti per il nuovo anno. L'articolo NewNotizie.it.

La notte di Capodanno si è conclusa in tragedia in un villaggio della Bosnia: quattro ragazzi e quattro ragazze sono stati trovati morti la mattina del 1 gennaio ...Una notte tutti insieme, come altre volte avevano fatto, per festeggiare il Capodanno. Otto ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, quattro femmine e altrettanti maschi, avevano deciso di brindare in una casa.