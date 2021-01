Disney plus, film e serie in uscita a gennaio 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Comincia l'anno nuovo alla grande Disney+, che per gennaio 2021 ha preparato un'offerta studiata ad hoc per lenire la nostalgia per le feste appena concluse e ingolosire gli spettatori con le novità in arrivo – che, come annunciato, sono davvero moltissime. Non mancano, infatti, i film per tutta la famiglia, come Onward - Oltre la magia, titolo Pixar che dopo vari rimandi, in Italia è uscito nelle sale in agosto e che ora approda su Disney+. Proprio per alleviare la fatica della ripresa dopo il periodo di feste, la piattaforma streaming propone anche tanti live action dei classici Disney, compresi i titoli più recenti come Dumbo (2019) e Mulan (2020). Tra i titoli di spicco sul fronte delle serie tv, si comincia col botto: dopo tanta attesa, la serie ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Comincia l'anno nuovo alla grande+, che perha preparato un'offerta studiata ad hoc per lenire la nostalgia per le feste appena concluse e ingolosire gli spettatori con le novità in arrivo – che, come annunciato, sono davvero moltissime. Non mancano, infatti, iper tutta la famiglia, come Onward - Oltre la magia, titolo Pixar che dopo vari rimandi, in Italia è uscito nelle sale in agosto e che ora approda su+. Proprio per alleviare la fatica della ripresa dopo il periodo di feste, la piattaforma streaming propone anche tanti live action dei classici, compresi i titoli più recenti come Dumbo (2019) e Mulan (2020). Tra i titoli di spicco sul fronte delletv, si comincia col botto: dopo tanta attesa, la...

Asabob20 : Oggi voglio festeggiare Natale con la mia famiglia e non c'è niente di meglio che farlo vedendo #SOUL il nuovo film… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Le migliori serie TV Teen su Disney Plus - FortniteNewsTG : ???#News??? ?? Vi ricordiamo che la promozione Fortnite X Disney Plus finisce oggi, se acquisterai vbuck dal Negozio… - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Le migliori serie TV Teen su Disney Plus - AppleRTweet : RT @pcexpander: Le migliori serie TV Teen su Disney Plus -