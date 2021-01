DANZA CON ME 2021, ROBERTO BOLLE/ Ospiti e diretta: monologo di Michelle Hunziker (Di venerdì 1 gennaio 2021) DANZA con me, ROBERTO BOLLE: Ospiti e diretta dello show in onda il 1° gennaio, in prima serata su Raiuno. Tra i protagonisti Vasco Rossi, Diodato. L'incoronazione del rocker di Zocca. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)con me,dello show in onda il 1° gennaio, in prima serata su Raiuno. Tra i protagonisti Vasco Rossi, Diodato. L'incoronazione del rocker di Zocca.

RobertoBolle : “Danza con me” di Roberto Bolle: l'edizione 2021 - RobertoBolle : Roberto Bolle e Vasco Rossi, il dietro le quinte esclusivo di «Danza con me» - RaiUno : Dietro le quinte di #DanzaConMe con @RobertoBolle e i suoi ospiti ? Rivedilo su @RaiPlay ?? - erreelleerre : RT @FredMosby_: La redazione di TecheTecheTè che corre a blindare nelle teche il numero Murder on the dancefloor a 'Danza con me' https://t… - borraccino_ : RT @FredMosby_: La redazione di TecheTecheTè che corre a blindare nelle teche il numero Murder on the dancefloor a 'Danza con me' https://t… -