Danza con me 2021, orario ed ospiti (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ ormai un appuntamento tradizionale quello di Danza con me, il varietà dedicato alla Danza ed all’arte in generale ideato da Roberto Bolle, che torna in onda il 1° gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Numerosi i brani, le coreografie e gli ospiti che circonderanno il celebre ballerino, che del programma è anche direttore artistico. Numerosi gli ospiti che hanno accettato il suo invito a prendere parte allo spettacolo: in primis Vasco Rossi, che manca dagli studi tv dal 2005. Sarà l’occasione per lanciare il suo nuovo singolo, “Una canzone d’amore buttata via”, che farà da sigla al programma e che sarà ballata da Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ ormai un appuntamento tradizionale quello dicon me, il varietà dedicato allaed all’arte in generale ideato da Roberto Bolle, che torna in onda il 1° gennaio, alle 21:25 su Raiuno. Numerosi i brani, le coreografie e gliche circonderanno il celebre ballerino, che del programma è anche direttore artistico. Numerosi gliche hanno accettato il suo invito a prendere parte allo spettacolo: in primis Vasco Rossi, che manca dagli studi tv dal 2005. Sarà l’occasione per lanciare il suo nuovo singolo, “Una canzone d’amore buttata via”, che farà da sigla al programma e che sarà ballata da Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, ...

RaiUno : Dietro le quinte di #DanzaConMe con @RobertoBolle e i suoi ospiti ? Rivedilo su @RaiPlay ?? - _MiBACT : CULTURA Piattaforma della cultura / 10MLN€ per realizzare con @GruppoCDP la piattaforma digitale per la promozione… - RaiTre : 'L'avvicinamento alla danza è un percorso lungo, ma siamo a buon punto. La televisione sta cambiando la consapevole… - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #1gennaio 1927 nasceva #MauriceBejart. Non solo una polivalente produzione coreografica, ma anche l'aver portato all… - VisumTV : Danza con me quarta edizione stasera su Rai 1 http:// -