Daniele Mondello | nuovo lutto | “Ti chiedo solo una cosa | stai vicino a Viviana e Gioele”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Torregrotta ha vissuto le festività natalizie nel segno del. A perdere la vita, dopo un periodo di malattia, a soli 49 anni Nato Calderone, cantante conosciuto con lo pseudonimo di "Natt", molto noto in tutta la provincia messinese che, oltre ad essersi esibito in karaoke, matrimoni, piano bar e feste in tutta la provincia, ha firmato dal 2014 anche diverse collaborazioni con Express, la dj di Venetico morta insieme al figlioa Caronia. Le immagini di "Feel my soul", il mix di Natt&Express, oggi risuonano come una delle consolazioni rimaste per i famigliari di entrambe le vittime, ma inevitabilmente il video, che li ritrae giovani, pieni di vitalità, felici, fa a pugni con una realtà che ha voluto unire i due dalla passione per la musica al tragico destino di vite spezzate troppo ...