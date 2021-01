Daniele Bossari, nel 2021 cambia tutto: grandi novità per lui (Di venerdì 1 gennaio 2021) Daniele Bossari continua a stupire i fan, grandi novità per lui nel 2021: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sui suoi progetti. foto instagram Daniele BossariImplacabile il ritorno in Tv di Daniele Bossari, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip per lui è iniziata una nuova stagione di vita, sia lavorativamente che personalmente: ha infatti sposato la bellissima Filippa Lagerback, sua compagna di una vita e da cui ha avuto la figlia Stella. Anche dal punto di vista lavorativo le soddisfazioni non sono mancante le soddisfazioni, pare che il 2021 per lui non sarà da meno, ecco tutto le sue grandi novità per il nuovo anno. LEGGI ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)continua a stupire i fan,per lui nel: eccoquello che abbiamo scoperto sui suoi progetti. foto instagramImplacabile il ritorno in Tv di, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip per lui è iniziata una nuova stagione di vita, sia lavorativamente che personalmente: ha infatti sposato la bellissima Filippa Lagerback, sua compagna di una vita e da cui ha avuto la figlia Stella. Anche dal punto di vista lavorativo le soddisfazioni non sono mancante le soddisfazioni, pare che ilper lui non sarà da meno, eccole sueper il nuovo anno. LEGGI ...

