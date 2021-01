Dalai Lama, il mondo in campo per "garantire" la successione. L'Italia che fa? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 6 luglio 2021 il Dalai Lama compie 86 anni. Guida i buddisti tibetani da quando ne aveva 15: batte anche la regina Elisabetta con i suoi 70 anni di durata (in esilio dal 1959). E nella storia è superato soltanto dai 72 anni del regno di Luigi XIV. Ma nessuno è immortale, quindi è aperta la sua successione. Il regime cinese, che occupa il Tibet dal 1950, pretende di approvare la nomina del prossimo Dalai Lama, così come fa con i vescovi cattolici. Ma mentre il Vaticano ha abbassato la testa in questa anacronistica lotta per le investiture in ritardo di nove secoli sull’Europa, i tibetani non ne vogliono sapere di sottostare ai diktat comunisti. I precedenti sono agghiaccianti. L’ultima volta che i buddisti hanno osato designare un Lama da soli, nel 1995, la Cina lo ha rapito, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 6 luglio 2021 ilcompie 86 anni. Guida i buddisti tibetani da quando ne aveva 15: batte anche la regina Elisabetta con i suoi 70 anni di durata (in esilio dal 1959). E nella storia è superato soltanto dai 72 anni del regno di Luigi XIV. Ma nessuno è immortale, quindi è aperta la sua. Il regime cinese, che occupa il Tibet dal 1950, pretende di approvare la nomina del prossimo, così come fa con i vescovi cattolici. Ma mentre il Vaticano ha abbassato la testa in questa anacronistica lotta per le investiture in ritardo di nove secoli sull’Europa, i tibetani non ne vogliono sapere di sottostare ai diktat comunisti. I precedenti sono agghiaccianti. L’ultima volta che i buddisti hanno osato designare unda soli, nel 1995, la Cina lo ha rapito, ...

