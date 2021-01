Dakar 2021, i favoriti tra le auto: Toyota, Mini, Peugeot e Prodrive si sfidano. Loeb insegue il primo successo in carriera (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’incertezza regna sovrana a pochi giorni dal via della Dakar 2021. Alla vigilia della 43^ edizione di una delle prove più affascinanti e difficili del motorsport sono parecchi i contendenti per il successo tra le auto. Toyota, Peugeot, Mini e ‘Hunter’ (Prodrive) sono i quattro marchi che si contenderanno il successo tra le vetture. Mini si appresta a difendere il titolo dello scorso anno e parte con i favori del pronostico, ma tutto può cambiare in una sfida che non ha paragoni nel mondo dei motori. All’interno dell’entry list spiccano due nomi pesantissimi della storia del motorsport: Carlos Sainz e Sébastien Loeb. Il primo, spagnolo due volte campione del mondo nel Mondiale Rally e ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’incertezza regna sovrana a pochi giorni dal via della. Alla vigilia della 43^ edizione di una delle prove più affascinanti e difficili del motorsport sono parecchi i contendenti per iltra lee ‘Hunter’ () sono i quattro marchi che si contenderanno iltra le vetture.si appresta a difendere il titolo dello scorso anno e parte con i favori del pronostico, ma tutto può cambiare in una sfida che non ha paragoni nel mondo dei motori. All’interno dell’entry list spiccano due nomi pesantissimi della storia del motorsport: Carlos Sainz e Sébastien. Il, spagnolo due volte campione del mondo nel Mondiale Rally e ...

