“Da soli non ce la facciamo | servono altri vaccini” | l’allarme del capo della BioNTech

Coronavirus, allarme di BioNTech: "servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo" Per coprire la richiesta mondiale servono altri vaccini anti-Covid. A lanciare l'allarme è stato il capo della BioNTech, Ugur Sahin, che produce il vaccino con Pfizer. "La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri", ha spiegato in un'intervista al settimanale Spiegel. Intanto il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l'Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca ma i tempi ...

