Da oggi gli effetti Brexit sul pianeta calcio. 'Patente a punti' per giocare (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Regno Unito si allontana dall'Europa anche per il calcio. Per i giocatori italiani, come per tutti quelli europei, andare a cercare fortuna in Premier League sarà molto più difficile. Forti limiti ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Regno Unito si allontana dall'Europa anche per il. Per i giocatori italiani, come per tutti quelli europei, andare a cercare fortuna in Premier League sarà molto più difficile. Forti limiti ...

Ettore_Rosato : Il #Tap dicevano non si sarebbe mai fatto. Sono gli stessi che oggi non vogliono il #Mes. Evidentemente non gli pia… - marattin : Ecco i dati odierni relativi alle vaccinazioni (includono gli 8.361 vaccinati italiani). Da oggi pubblico sia la ta… - ligabue : Nel 2006 Ligabue ed @elisatoffoli registrarono a Correggio le “demo” di “Gli ostacoli del cuore” e “Volente o Nolen… - TizianaRocca : RT @AE_Italia: ?? Buon anno da tutto il team di Animal Equality! Per un nuovo anno ricco di amore, compassione e più giusto per tutti. È… - maggie84493328 : RT @edasbolat: Scusate ma pensate solo un attimo all’angst di oggi in cucurio, lui che vuole baciarla e abbracciarla ma non lo fa perché le… -