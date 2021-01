Covid, vaccinazione avanti anche a Capodanno. Ecco quanti italiani lo hanno già ricevuto (Di venerdì 1 gennaio 2021) anche il primo giorno dell’anno non si fermano le somministrazioni dei vaccini Pfizer nel nostro Paese. Dopo il V-day dello scorso 27 dicembre sono circa 33mila coloro che hanno già effettuato la prima inoculazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 gennaio 2021)il primo giorno dell’anno non si fermano le somministrazioni dei vaccini Pfizer nel nostro Paese. Dopo il V-day dello scorso 27 dicembre sono circa 33mila coloro chegià effettuato la prima inoculazione

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinazione Capo BioNTech lancia l'allarme, servono altre dosi vaccino Agenzia ANSA Regione Marche, Piano vaccinale anti-Covid. Individuati sette Hub di stoccaggio e somministrazione

La Regione Marche ha adottato il Piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars CoV-2. Nel corso dell’ultima seduta di Giunta del 2020 (quella del 31 Dicembre), su proposta dell’assessore ...

Il consiglio di un legale padovano: non firmate alcuna liberatoria per la vaccinazione contro il Covid-19

La vaccinazione non può essere obbligatoria, oltretutto con liberatoria per possibili effetti indesiderati,eventualmente anche gravi, fino a letali.

