Covid, Usa: rimuove 500 dosi di vaccino dal frigo, arrestato farmacista (Di venerdì 1 gennaio 2021) Negli Stati Uniti un farmacista di un ospedale di Milwaukee, in Wisconsin, è stato arrestato per aver rimosso intenzionalmente oltre 500 dosi di vaccino anti-Covid dal sistema di refrigerazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Negli Stati Uniti undi un ospedale di Milwaukee, in Wisconsin, è statoper aver rimosso intenzionalmente oltre 500dianti-dal sistema di refrigerazione ...

Botti di Capodanno, morto un 13enne ad Asti: 79 feriti in tutta Italia

Capodanno tragico ad Asti: un 13enne è morto in seguito alle lesioni all'addome causate dallo scoppio di una batteria di petardi. In tutta Italia 79 persone sono rimaste ferite, di cui 23 ricoverate, ...

Chi punta sul vaccino russo Sputnik V

L'Argentina ha avviato le vaccinazioni con il farmaco russo Sputnik V, mentre la Russia allarga la campagna anche agli ultra sessantenni ...

