Covid | Speranza al personale sanitario | “Grazie per quello che avete fatto”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – “In questo momento in cui si prova a ricordare che cosa e’ stato il 2020 e a costruire i migliori auspici per il 2021, io voglio semplicemente dirvi grazie. Grazie per il lavoro straordinario che avete fatto. Grazie per la vostra generosita’, grazie per l’impegno, l’abnegazione, la determinazione con cui avete provato davvero a fare tutto il possibile“. Con queste parole il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si rivolge a tutti i medici e a tutto il personale sanitario, con un video-messaggio inviato in occasione del Concerto di Capodanno organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, insieme all’Orchestra Sinfonica della Citta’ Metropolitana di Bari. ‘Christmas in Gospel and Symphony’, questo il titolo del concerto, andra’ in onda stasera, 1° gennaio, alle ore 20.50, su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e sara’ dedicato proprio ai medici, agli operatori sanitari, agli ammalati che lottano contro il Covid-19 e chi ha perso la vita nel contrastare questa pandemia.