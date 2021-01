Covid, perché contagi e morti non calano? Lo spettro della "variante italiana" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Inutile girarci intorno: il ritorno sopra 23 mila casi in un solo giorno ha alimentato una doppia preoccupazione. Non c?è solo il timore che già si avvertano gli effetti delle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 1 gennaio 2021) Inutile girarci intorno: il ritorno sopra 23 mila casi in un solo giorno ha alimentato una doppia preoccupazione. Non c?è solo il timore che già si avvertano gli effetti delle...

Corriere : Covid, perché in Germania tanti morti come in Brasile? Drammatico record negli Usa - RobertoBurioni : @giuliaselvaggi2 Ricordo che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il… - emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - redblack1980 : RT @EliseiNicole: Ma perché?? Il vostro piano criminale Covid non sta andando alla grande!?!? - Trascendental_ : RT @gleescovers: il primo anno che passo capodanno a casa con i miei genitori a causa del covid, di solito lo passo a casa perché non ho am… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Vaccino Covid, il caso degli operatori sanitari: «1 su 5 lo rifiuta» Corriere della Sera