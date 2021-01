Covid, oltre 83 milioni di casi nel mondo. In Francia coprifuoco anticipato alle 18. Oltre 23mila contagiati in 24 ore in Germania (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’arrivo del nuovo anno non può fermare l’analisi dei dati della pandemia, né le misure. Sars Cov 2, il coronavirus che ormai da quasi un anno sta sconvolgendo la vita sul nostro pianeta, ha infettato 83.445.600 di persone e ne ha ucciso 1.818.387 secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University al 1° gennaio. Il maggior numero di vittime negli Usa (345.826), seguiti dal Brasile (194.949), dall’India (148.994) e dal Messico (125.807). Al quinto posto l’Italia, con 74.159 morti. Per arginare la diffusione del virus in Francia il coprifuoco sarà anticipato alle ore 18 in quindici dipartimenti da sabato. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, a Tf1 ha detto: “Il virus continua a circolare in Francia con una disparità tra i territori” ha spiegato Attal, specificando che la misura sarebbe stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’arrivo del nuovo anno non può fermare l’analisi dei dati della pandemia, né le misure. Sars Cov 2, il coronavirus che ormai da quasi un anno sta sconvolgendo la vita sul nostro pianeta, ha infettato 83.445.600 di persone e ne ha ucciso 1.818.387 secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University al 1° gennaio. Il maggior numero di vittime negli Usa (345.826), seguiti dal Brasile (194.949), dall’India (148.994) e dal Messico (125.807). Al quinto posto l’Italia, con 74.159 morti. Per arginare la diffusione del virus inilsaràore 18 in quindici dipartimenti da sabato. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, a Tf1 ha detto: “Il virus continua a circolare incon una disparità tra i territori” ha spiegato Attal, specificando che la misura sarebbe stata ...

Agenzia_Ansa : #Covid, vaccinati ad oggi oltre 14mila italiani. Bolzano, Fvg e Lazio i più virtuosi sulla somministrazione #ANSA - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - scuderi_m : RT @sebmes: Una sola cosa chiedo al 2021 (oltre all’uscita dall’incubo Covid, si capisce): che metta fine al tempo degli incapaci e dei med… - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo della p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre 1,8 mln morti per Covid, la speranza del 2021 è il vaccino Agenzia ANSA Coronavirus, tornano oltre i 20mila i nuovi casi. 555 i decessi in 24 ore

Il Veneto, oggi, è l'unica regione in cui sono stati superati i 100 decessi in 24 ore (124). Per l'esattezza, oggi sono stati segnalati 23.477 nuovi casi su 186.004 tamponi processati, con un'incidenz ...

Covid Marche: quasi 700 positivi in 24 ore e 103 da test rapidi

MARCHE – Dopo i 703 casi di ieri, nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati registrati 693 positivi al Coronavirus, sulla base di tamponi molecolari: 229 casi sono stati riscontrati in provincia di ...

Il Veneto, oggi, è l'unica regione in cui sono stati superati i 100 decessi in 24 ore (124). Per l'esattezza, oggi sono stati segnalati 23.477 nuovi casi su 186.004 tamponi processati, con un'incidenz ...MARCHE – Dopo i 703 casi di ieri, nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati registrati 693 positivi al Coronavirus, sulla base di tamponi molecolari: 229 casi sono stati riscontrati in provincia di ...