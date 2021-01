Covid | oggi 22 211 nuovi casi | 462 morti Il tasso di contagio sale al 14 | 1%

Agenzia_Ansa : #Covid, vaccinati ad oggi oltre 14mila italiani. Bolzano, Fvg e Lazio i più virtuosi sulla somministrazione #ANSA - TgLa7 : ??#Covid oggi 23.477 nuovi casi e 555 morti - berlusconi : Il mio pensiero affettuoso va soprattutto a chi invece sta trascorrendo il Capodanno lontano dalle persone amate, a… - zazoomblog : Covid: oggi 22.211 nuovi casi 462 morti. Il tasso di contagio sale al 141% - #Covid: #22.211 #nuovi #morti. #tasso - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania, crescono le vittime e il rapporto positivi-tamponi: i dati di oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

il Resto del Carlino

REGGIO EMILIA. Due morti e 259 positivi in più. Questo il bilancio delll'epidemia Covid in provincia nel primo giorno del 2021. In Emilia-Romagna invece si sono registrati 2.629 casi in più rispetto a ...In Toscana sono 120.917 i casi di positività al Coronavirus, 589 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 953 (35 in meno ri ...