(Di venerdì 1 gennaio 2021) commenta Vax Day, partite le prime somministrazioni in tutta Italia Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, è stato trai primi arsi contro il-...

Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - SkyTG24 : Pillole di #vaccino: perché alcuni vaccini si ottengono in così poco tempo, mentre in altri casi sono trent'anni ch… - ricpuglisi : Qui ci sono storie interessanti su una MULTINAZIONALE - Tinamoon90 : @massimogrossi2 Sai, anche io ho avuto questa impressione mentre lo vivevo (al di là del Covid, è stato un anno ter… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Covid, mentre si vaccina a 106 anni racconta agli operatori i suoi ricordi della 'spagnola' #vaccinazioni https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mentre

Le donne in allattamento, secondo quanto riferito dagli esperti, non devono smettere di allattare per potersi vaccinare contro il Covid-19 ...«Mamma, ascolta. È la musica di un angelo». La bambina si tira su, si siede sul letto. E chiude gli occhi. Segue quella melodia, quasi potesse toccarla. A crearla è Patrizia Ronconi, 48 anni, di Firen ...