Covid: media, India approva il vaccino AstraZeneca (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - L'India approva l'utilizzo del vaccino Oxford-AstraZeneca. Lo riferisce il sito della Reuters citando fonti vicine al dossier. Il Paese vuole iniziare a somministrare il vaccino a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - L'l'utilizzo delOxford-. Lo riferisce il sito della Reuters citando fonti vicine al dossier. Il Paese vuole iniziare a somministrare ila ...

CottarelliCPI : Secondo l'#Istat tra Feb. e Nov. sono morte 84000 persone in più della media 2015-19. Ci pensino quelli che dicevan… - lorepregliasco : Secondo i dati ISTAT sulla mortalità, nel mese di ottobre abbiamo avuto 6.900 morti in più rispetto alla media degl… - RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - webefapa : #Covid, Media: L'#India approva il vaccino #AstraZeneca - generacomplotti : RT @MiminoRICCIARDI: Vaccini covid: la lotta alle fake news sì, censura no -

Ultime Notizie dalla rete : Covid media Covid, Media: 'L'India approva il vaccino AstraZeneca' Agenzia ANSA Partita la vaccinazione dei medici nei reparti Covid

A Pontedera all'ospedale Lotti sono stati 31 i vaccinati, la prima è stata Paola Bertini, infermiera al pronto soccorso, dopo di lei Stella Cini, medico di Pronto Soccorso. Si è poi sottoposto al vacc ...

Coronavirus, i dati aggiornati in provincia di Trapani. Zona rossa nazionale

14,30 - Ecco il bilancio dei casi di coronavirus in provincia di Trapani, per oggi, ultimo giorno del 2020. I casi aumentano di molto,sono cento in più. Aumentano anche i ricoverati, stabili i decessi ...

A Pontedera all'ospedale Lotti sono stati 31 i vaccinati, la prima è stata Paola Bertini, infermiera al pronto soccorso, dopo di lei Stella Cini, medico di Pronto Soccorso. Si è poi sottoposto al vacc ...14,30 - Ecco il bilancio dei casi di coronavirus in provincia di Trapani, per oggi, ultimo giorno del 2020. I casi aumentano di molto,sono cento in più. Aumentano anche i ricoverati, stabili i decessi ...