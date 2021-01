Covid Liguria il bollettino del 1° gennaio: 412 nuovi positivi, ricoveri in calo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 412 i nuovi casi Covid rilevati in Liguria attraverso 3.505 tamponi molecolari e 1.745 test antigenici processati. Diminuiscono di 32 unità gli ospedalizzati (sono 727 a oggi), le terapie ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 412 icasirilevati inattraverso 3.505 tamponi molecolari e 1.745 test antigenici processati. Diminuiscono di 32 unità gli ospedalizzati (sono 727 a oggi), le terapie ...

AskdataCovid : 01 Gennaio 2021 i deceduti sono 7 mentre i nuovi casi accertati sono 412 in Liguria. Il totale dei tamponi positivi… - qn_lanazione : #Covid #Liguria il bollettino del 1° gennaio: 412 nuovi positivi, ricoveri in calo - Ossmeteobargone : RT @radioaldebaran: Covid-19 in #Liguria, oggi 412 nuovi casi su 3.505 tamponi processati - #Cronaca #PrimaPagina - - radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, oggi 412 nuovi casi su 3.505 tamponi processati - #Cronaca #PrimaPagina - - GiaPettinelli : COVID: In Liguria 412 nuovi casi e sette morti in 2 giorni - Liguria - -