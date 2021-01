Covid, Italia in zona rossa fino alla Befana (tranne il 4 gennaio). Dal 7 tornano le fasce (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, tornerà il regime delle fasce regionali che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio. La richiesta delle Regioni: cambiare i 21 indicatori per stabilire le zone Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, tornerà il regime delleregionali che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio. La richiesta delle Regioni: cambiare i 21 indicatori per stabilire le zone

Dalsi può conoscere le dosi di vaccino arrivate in Italia: dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950. Ci sono poi i numeri dei Vaccini somministrati, con la differenza di sesso. Va ...

Vaccino anti-covid: i leader politici italiani lo facciano subito, devono dare l'esempio

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto benissimo a farsi filmare mentre si vaccina, non capisco le polemiche. Vaccino anti-Covid: sì all’obbligo. Da parte sua, Viecca naturalmente no ...

