Covid Italia, bollettino oggi 1 gennaio: 22.211 contagi e 462 morti. In Lombardia 3.056 casi, in Veneto 4.805 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Covid, bollettino di oggi venerdì 1 gennaio 2021. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462.

Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna

Covid, al 1° gennaio 2021 effettuate oltre 32mila vaccinazioni in Italia: il report e l'identikit dei soggetti

È disponibile da ieri (31 dicembre 2020) sul sito di Palazzo Chigi il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate, regione per regione (cliccando su «Report Vaccini anti Covid-19»).

Coronavirus, il 2021 si apre con altri 22mila nuovi casi

Coronavirus, il 2021 si apre con altri 22mila nuovi casi. Ministero della Salute - Tasso di positività in crescita al 14,1% - Rallentano leggermente i morti, oggi 462 ...

È disponibile da ieri (31 dicembre 2020) sul sito di Palazzo Chigi il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate, regione per regione (cliccando su «Report Vaccini anti Covid-19»).

Coronavirus, il 2021 si apre con altri 22mila nuovi casi. Ministero della Salute - Tasso di positività in crescita al 14,1% - Rallentano leggermente i morti, oggi 462