Covid, il report sui vaccini in Italia: il grafico interattivo aggiornato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 27 dicembre è stata la data simbolo che ha dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid in Europa. In Italia le prime dosi (9.750) sono state scortate dai militari all'Istituto Spallanzani di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid report Vaccino Covid in Italia, ecco il report sulle vaccinazioni Adnkronos CORONAVIRUS – Altri 13 morti, l’anno parte con 80 positivi in più. Un comune torna Covid free COMUNE per COMUNE la mappa dei 4813 casi

15:17:48 Sono ancora i decessi il dato che preoccupa di più per quello che riguarda l’emergenza Coronavirus. A cavallo tra il 2020 e il 2021 sono stati 13 i decessi che si sono riscontrati così come r ...

Covid Veneto oggi: bollettino coronavirus 1 gennaio

Diminuiscono i morti ma sono ancora tanti: 90. Calano i ricoveri in area non critica (-48), ma le terapie intensive salgono a 401 (+7) ...

