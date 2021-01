Covid | il bollettino di oggi Dati sul Coronavirus | Italia e regioni

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - Tg3web : Anche l'ultimo bollettino del 2020 registra più di 500 decessi per covid. Aumenta il rapporto tra numero di tamponi… - ItaliaViva : Nel bollettino quotidiano sul Covid, con grande trasparenza, venga detto espressamente anche quanti vaccini vengono… - lilianaalto : RT @lucarango88: Primo bollettino dell'anno; speriamo di finire presto. ??#Veneto #Covid_19 #1gennaio Casi 4.805 (+5) Tot. 258.680 (+1,89%… - eclissidelcuore : RT @you_trend: ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornato di vacc… -

I nuovi casi sono 23.477, altri 555 morti. Impennata del rapporto positivi tamponi. Su le terapie intensive, forte calo dei ricoveri. Boom di contagi in Veneto: 4.800 nelle ultime 24 ore, 3.859 in Lom ...Gli aggiornamenti dell'1 gennaio di Regioni e Ministero della salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri, terapie intensive. I vaccinati in Italia superano quota 30mila ...