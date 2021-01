Covid, i vaccinati in Italia sono quasi 35mila (Di venerdì 1 gennaio 2021) sono 34.901 le persone vaccinate contro il Covid in Italia da quando è iniziata la distribuzione del siero Pfizer-Biontech. Il dato, aggiornato alle 18.11, è riportato sul sito del Governo , nella ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021)34.901 le persone vaccinate contro ilinda quando è iniziata la distribuzione del siero Pfizer-Biontech. Il dato, aggiornato alle 18.11, è riportato sul sito del Governo , nella ...

Agenzia_Ansa : #Covid, vaccinati ad oggi oltre 14mila italiani. Bolzano, Fvg e Lazio i più virtuosi sulla somministrazione #ANSA - Corriere : I numeri dei vaccinati Covid Paese per Paese, sorpresa in Europa: il Portogallo fa megl... - Adnkronos : #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila - GarauPina : RT @SardiniaPost: Sono stati vaccinati 20 sanitari dei presidi ospedalieri di Ats Sardegna - vivere_sardegna : Covid, tra i sanitari vaccinati una radiologa e il direttore del Santissima Trinità -