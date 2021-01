Covid, casi e morti: il bollettino del 1 gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 1 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 22.211 Decessi: 462 Tamponi effettuati: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi: casi totali: Decessi: Guariti: Secondo il bollettino di oggi, venerdì 1 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e i morti (ieri erano stati 555), a fronte di tamponi effettuati (ieri erano stati 186.004). Il rapporto postivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al per cento, rispetto al 12,6 %% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono (), i morti (+) e i guariti ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 1, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 22.211 Decessi: 462 Tamponi effettuati: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: Secondo ildi oggi, venerdì 1, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono i nuovi, contro gli 23.477 di ieri, e i(ieri erano stati 555), a fronte di tamponi effettuati (ieri erano stati 186.004). Il rapporto postivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al per cento, rispetto al 12,6 %% di ieri. Le persone attualmente positive alsono (), i(+) e i guariti ...

