Covid, boom casi Gb e cambia strategia vaccino (Di venerdì 1 gennaio 2021) Distanziare le due dosi del vaccino Covid, aspettando fino a 12 settimane tra la prima e la seconda somministrazione, per poter garantire lo scudo a più persone possibili. E’ questa la strategia adottata dalla Gran Bretagna per proteggere la popolazione più debole dal Coronavirus in un momento in cui il Paese è alle prese con una variante più contagiosa che ha fatto impennare in questi giorni il numero dei nuovi casi. La scelta del Regno Unito, avallata dall’agenzia del farmaco Mhra, ha già innescato polemiche. La British Medical Association ha criticato la decisione sottolineando che cancellare la prenotazione di pazienti in attesa della seconda dose del vaccino in tempi molto più brevi (circa tre settimane secondo il piano iniziale) è “gravemente ingiusto”. Resta poi da valutare il rischio di un’immunizzazione solo parziale dei ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Distanziare le due dosi del vaccino, aspettando fino a 12 settimane tra la prima e la seconda somministrazione, per poter garantire lo scudo a più persone possibili. E’ questa laadottata dalla Gran Bretagna per proteggere la popolazione più debole dal Coronavirus in un momento in cui il Paese è alle prese con una variante più contagiosa che ha fatto impennare in questi giorni il numero dei nuovi. La scelta del Regno Unito, avallata dall’agenzia del farmaco Mhra, ha già innescato polemiche. La British Medical Association ha criticato la decisione sottolineando che cancellare la prenotazione di pazienti in attesa della seconda dose del vaccino in tempi molto più brevi (circa tre settimane secondo il piano iniziale) è “gravemente ingiusto”. Resta poi da valutare il rischio di un’immunizzazione solo parziale dei ...

petergomezblog : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - fattoquotidiano : UN ANNO DI SONDAGGI Effetto Covid: flop dei due Matteo e Conte in vetta [Leggi] - vivere_sardegna : Cinema:'Meno cinque',film su bar in era Covid boom su social - siciliafeed : Cinema:”Meno cinque”,film su bar in era Covid boom su social - chiadaina : Sos ignoranza. In #Italia si usano ancora troppi #antibiotici e in modo inappropriato. Boom di sovrautilizzo nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Cinema:'Meno cinque',film su bar in era Covid boom su social Agenzia ANSA Boom visualizzazioni per spot Tim cantato da Mina

Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo 'Questa è TIM'. In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su T ...

Coronavirus, boom di nuovi positivi diagnosi: 703. In provincia di Pesaro Urbino sono 107

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5582 tamponi: 3649 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1627 nello screening con percorso Antigenico) e ...

Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo 'Questa è TIM'. In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su T ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5582 tamponi: 3649 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1627 nello screening con percorso Antigenico) e ...