Covid-19, in Italia 23.477 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 186.004 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 555 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 12,6%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 186.004 tamponi analizzati in tuttae altri 555 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati sale al 12,6%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - lorepregliasco : Secondo i dati ISTAT sulla mortalità, nel mese di ottobre abbiamo avuto 6.900 morti in più rispetto alla media degl… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - Antico_Egitto : Covid, in Italia 14.334 vaccinati. Friuli, e Lazio le regioni più virtuose, Sardegna in coda - Il Messaggero - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 23.477 nuovi contagi: i dati regione per regione -