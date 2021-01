Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI (Di venerdì 1 gennaio 2021) In questa pagina sono disponibili le infografiche relative al piano vaccinale in Italia (aggiornate al 12 dicembre 2020), che comprendono le aziende farmaceutiche che forniranno le dosi del vaccino e le tempistiche con cui dovrebbero metterle a disposizione nel nostro Paese (le FAQ del ministero della Salute). Per quanto riguarda l'andamento delle vaccinazioni anti Covid in Italia, questa dashobard viene aggiornata quotidianamente. I numeri in Europa e nel mondo sono invece visualizzabili nelle mappe più in basso. Tutte le notizie e gli approfondimenti sul vaccino contro il Covid- 19 sono raccolte in questo speciale, anche il podcast Science, please affronta questi temi, mentre la nuova serie di Sky TG24 "Pillole di vaccino" racconta la storia dei ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 gennaio 2021) In questa pagina sono disponibili le infografiche relative al piano vaccinale in(aggiornate al 12 dicembre 2020), che comprendono le aziende farmaceutiche che forniranno le dosi dele le tempistiche con cui dovrebbero metterle a disposizione nel nostro Paese (le FAQ del ministero della Salute). Per quanto riguarda l'andamento delle vaccinazioni antiin, questa dashobard viene aggiornata quotidianamente. I numeri in Europa e nelsono invece visualizzabili nelle mappe più in basso. Tutte le notizie e gli approfondimenti sulcontro il- 19 sono raccolte in questo speciale, anche il podcast Science, please affronta questi temi, mentre la nuova serie di Sky TG24 "Pillole di" racconta la storia dei ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - ladyonorato : Se queste notizie di gravissimi effetti collaterali derivati dal vaccino Covid-19 saranno confermate, la loro divul… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - 2_italie : RT @ARIZONA49: Alla domanda: quali reazioni avverse sono state osservate per il vaccino anti Covid-19 Pfizer mRNA? Sul sito dell'AIFA c'è r… - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: Covid. Vaccino, BioNTech: il nostro non basterà per tutte le richieste -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Vaccino Covid in farmacia: Bonaccini apre il Resto del Carlino Vaccino anti-covid: i leader politici italiani lo facciano subito, devono dare l'esempio

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto benissimo a farsi filmare mentre si vaccina, non capisco le polemiche. Vaccino anti-Covid: sì all’obbligo. Da parte sua, Viecca naturalmente no ...

Vaccini anti-Covid | ecco il portale del governo con tutti i dati ei numeri in tempo reale

Dalsi può conoscere le dosi di vaccino arrivate in Italia: dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950. Ci sono poi i numeri dei Vaccini somministrati, con la differenza di sesso. Va ...

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto benissimo a farsi filmare mentre si vaccina, non capisco le polemiche. Vaccino anti-Covid: sì all’obbligo. Da parte sua, Viecca naturalmente no ...Dalsi può conoscere le dosi di vaccino arrivate in Italia: dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950. Ci sono poi i numeri dei Vaccini somministrati, con la differenza di sesso. Va ...