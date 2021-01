Covid-19, bollettino Asl e ‘San Pio’: un decesso nell’ultimo giorno del 2020 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ospedale “San Pio” di Benevento ha processato nell’ultimo giorno del 2020 433 tamponi, dei quali 88 risultati positivi. Degli ottantotto positivi, 26 rappresentano nuovi casi, relativi a 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 62 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dal bollettino dell’Asl, l’ultimo del 2020, è emersa la positività al Covid-19 di 41 persone, quattro sintomatici e 37 asintomatici; si registra la guarigione di 90 persone. Il virus non fa sconti nemmeno alla vigilia di Capodanno: un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ospedale “San Pio” di Benevento ha processatodel433 tamponi, dei quali 88 risultati positivi. Degli ottantotto positivi, 26 rappresentano nuovi casi, relativi a 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 62 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Daldell’Asl, l’ultimo del, è emersa la positività al-19 di 41 persone, quattro sintomatici e 37 asintomatici; si registra la guarigione di 90 persone. Il virus non fa sconti nemmeno alla vigilia di Capodanno: un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - Tg3web : Anche l'ultimo bollettino del 2020 registra più di 500 decessi per covid. Aumenta il rapporto tra numero di tamponi… - Adnkronos : #Covid Italia, 23.477 contagi e 555 morti: il bollettino - news24_city : Ultimo bollettino Covid del 2020: 226 nuovi casi nella Bat, 1.661 in Puglia - RedazioneLaNews : #Milano Bollettino covid, i dati del 31 dicembre: 3.859 casi, salgono i ricoveri in terapia intensiva -