Cosenza – Empoli: probabili formazioni e Tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) I padroni di casa per spingersi fuori dalla zona bollente della classifica. Gli ospiti per mantenere la testa della classifica. Questo sarà Cosenza Empoli, gara della diciassettesima giornata della Serie B 2020/21. La gara si giocherà lunedì 4 gennaio alle ore 15 presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla. Come arrivano le squadre? Nell’ultimo turno di campionato i calabresi hanno pareggiato contro il Pescara di Breda. Un punto d’oro per come si era messa la sfida a causa dell’espulsione di Bittante a fine primo tempo. Tuttavia i silani sono diciassettesimi, a pari punti con la Reggiana e con la Cremonese. Una vittoria potrebbe permettere ai calabresi un deciso allontanamento da quella angusta posizione. Anche l’Empoli è reduce da un pareggio. 1-1 contro l’Ascoli nell’ultimo turno di campionato. Ma i toscani sono primi, a pari ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) I padroni di casa per spingersi fuori dalla zona bollente della classifica. Gli ospiti per mantenere la testa della classifica. Questo sarà, gara della diciassettesima giornata della Serie B 2020/21. La gara si giocherà lunedì 4 gennaio alle ore 15 presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla. Come arrivano le squadre? Nell’ultimo turno di campionato i calabresi hanno pareggiato contro il Pescara di Breda. Un punto d’oro per come si era messa la sfida a causa dell’espulsione di Bittante a fine primo tempo. Tuttavia i silani sono diciassettesimi, a pari punti con la Reggiana e con la Cremonese. Una vittoria potrebbe permettere ai calabresi un deciso allontanamento da quella angusta posizione. Anche l’è reduce da un pareggio. 1-1 contro l’Ascoli nell’ultimo turno di campionato. Ma i toscani sono primi, a pari ...

Calciodiretta24 : Serie B, Cosenza – Empoli: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Serie B, Cosenza – Empoli: diretta live, risultato in tempo reale - trentakarte : RT @EmpoliCalcio: Davide Massa di Imperia l’arbitro di Cosenza-Empoli, della 17ª giornata di Serie BKT in programma lunedì 4 gennaio allo S… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio L’internazionale Massa per Cosenza-Empoli #empolifc - EmpoliCalcio : Davide Massa di Imperia l’arbitro di Cosenza-Empoli, della 17ª giornata di Serie BKT in programma lunedì 4 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Empoli Cosenza-Empoli, i precedenti sorridono ai rossoblù Tifo Cosenza Serie B, Cosenza – Empoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cosenza - Empoli del 4 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Serie B ...

Cosenza – Empoli: probabili formazioni e Tv

Scopri le probabili formazioni di Cosenza Empoli , gara della diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/21 ...

La partita Cosenza - Empoli del 4 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Serie B ...Scopri le probabili formazioni di Cosenza Empoli , gara della diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/21 ...