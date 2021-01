Cos’è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Di venerdì 1 gennaio 2021) La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, conosciuta anche con l’abbreviazione DID, è un atto che formalizza l’inizio dello stato di disoccupazione di un lavoratore e che gli permette di accedere ai servizi finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro. Ma chi può presentare la DID e come si richiede? Chi può presentare la dichiarazione di immediata disponibilità? Il D.Lgs. 150/2015 ha così definito il profilo dei cittadini che possono usufruire dello stato di disoccupazione: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ladial, conosciuta anche con l’abbreviazione DID, è un atto che formalizza l’inizio dello stato di disoccupazione di un lavoratore e che gli permette di accedere ai servizi finalizzati al reinserimento nel mercato del. Ma chi può presentare la DID e come si richiede? Chi può presentare ladi? Il D.Lgs. 150/2015 ha così definito il profilo dei cittadini che possono usufruire dello stato di disoccupazione: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche deldi cui all’articolo 13, la propria...

