Cosa insegna alla Chiesa il rapporto sugli abusi del vescovo McCarrick (Di venerdì 1 gennaio 2021) Pubblichiamo in anteprima un estratto dell’articolo “Il rapporto McCarrick. Cercare la verità per convertirsi” di padre Federico Lombardi, ex direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che comparirà domani sul primo quaderno del 2021 della rivista La Civiltà Cattolica (pp. 59-70) Al centro della questione e del rapporto stanno le informazioni sul comportamento sessuale di McCarrick, che purtroppo per lunghissimo tempo sono rimaste perlopiù anonime o non circostanziate o incomplete o – così sembrava – di incerta credibilità. In diversi casi però sono state evidentemente sottovalutate o anche semplicemente taciute, così da non giungere ai livelli più alti dei processi decisionali. L’anonimato di alcune accuse, che si riveleranno fondate – come la prima, già negli anni Ottanta, di una madre preoccupata per i suoi figli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Pubblichiamo in anteprima un estratto dell’articolo “Il. Cercare la verità per convertirsi” di padre Federico Lombardi, ex direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che comparirà domani sul primo quaderno del 2021 della rivista La Civiltà Cattolica (pp. 59-70) Al centro della questione e delstanno le informazioni sul comportamento sessuale di, che purtroppo per lunghissimo tempo sono rimaste perlopiù anonime o non circostanziate o incomplete o – così sembrava – di incerta credibilità. In diversi casi però sono state evidentemente sottovalutate o anche semplicemente taciute, così da non giungere ai livelli più alti dei processi decisionali. L’anonimato di alcune accuse, che si riveleranno fondate – come la prima, già negli anni Ottanta, di una madre preoccupata per i suoi figli ...

TOSADORIDANIELA : RT @Sciakkispirr: Il 31 dicembre ti insegna una sola cosa: la vita va avanti. Senza se e senza ma. Sta a te accettarla. E non puoi fare di… - fucsiabird77 : RT @Sciakkispirr: Il 31 dicembre ti insegna una sola cosa: la vita va avanti. Senza se e senza ma. Sta a te accettarla. E non puoi fare di… - Toni_ct_1 : RT @Sciakkispirr: Il 31 dicembre ti insegna una sola cosa: la vita va avanti. Senza se e senza ma. Sta a te accettarla. E non puoi fare di… - NmargheNiki : RT @Sciakkispirr: Il 31 dicembre ti insegna una sola cosa: la vita va avanti. Senza se e senza ma. Sta a te accettarla. E non puoi fare di… - BersaniLeda : RT @ValerioLivia: @lagatta4739 @SalaLettura @CarmelaCusmai @ABenassuti @Gabbianella62 @BersaniLeda @GisellinaBlanco @Tittipic @Laura_Simona… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa insegna Cosa insegna alla Chiesa il rapporto sugli abusi del vescovo McCarrick Linkiesta.it Una vita anticipazioni prossime puntate: cosa succederà dopo Capodanno 2021?

Cosa succederà quindi ad Acacias 38 dopo Capodanno? Andrade vuole prendersi i soldi di Felipe ma ha anche altro in mente. Non ha infatti intenzione di lasciare Marcia. Felipe però non lo immagina ma s ...

Il Papa: la pandemia susciti in noi compassione e cura verso chi soffre

Il cardinale Re ha presieduto la cerimonia al posto di francesco costretto a riposo da una sciatalgia: «Trovare un “senso” al dramma che ha segnato il 2020» ...

Cosa succederà quindi ad Acacias 38 dopo Capodanno? Andrade vuole prendersi i soldi di Felipe ma ha anche altro in mente. Non ha infatti intenzione di lasciare Marcia. Felipe però non lo immagina ma s ...Il cardinale Re ha presieduto la cerimonia al posto di francesco costretto a riposo da una sciatalgia: «Trovare un “senso” al dramma che ha segnato il 2020» ...