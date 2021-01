Coronavirus | ultime notizie Oltre 22mila vaccinati tra anziani e operatori sanitari LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione. Attivo il sito per monitorarne l'andamento. Il tasso di positività risale al 12,6%, in aumento le terapie intensive. Alto il numero dei decessi: 555 in 24 ore. La curva è in decrescita ma rallentata. Nel tradizionale discorso di fine anno il presidente Mattarella ha fatto appello alla vaccinazione definendola "un dovere"