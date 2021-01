Coronavirus, slitta il voto in Calabria. Il governatore Spirlì fa retromarcia e dà ragione ai 5 Stelle (Di venerdì 1 gennaio 2021) “È stata avviata, nel tardo pomeriggio di ieri, la procedura per il rinvio delle elezioni regionali in Calabria. Nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, attendo di poter condividere la nuova data con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro, passaggio necessario per poter adottare il nuovo decreto di indizione delle elezioni regionali”. A dirlo, in una nota, è il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì che, inizialmente, aveva provato a resistere alle richieste dei 5 Stelle di far slittare il voto per via del perdurare della pandemia. “Questa decisione segue la comunicazione ricevuta dai ministeri competenti circa il recente parere del Cts nazionale, oltre che i dati inseriti nell’ultimo monitoraggio dell’Iss, secondo cui la Calabria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) “È stata avviata, nel tardo pomeriggio di ieri, la procedura per il rinvio delle elezioni regionali in. Nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, attendo di poter condividere la nuova data con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro, passaggio necessario per poter adottare il nuovo decreto di indizione delle elezioni regionali”. A dirlo, in una nota, è il presidente facente funzioni della Regione, Ninoche, inizialmente, aveva provato a resistere alle richieste dei 5di farre ilper via del perdurare della pandemia. “Questa decisione segue la comunicazione ricevuta dai ministeri competenti circa il recente parere del Cts nazionale, oltre che i dati inseriti nell’ultimo monitoraggio dell’Iss, secondo cui la...

be_marconi : RT @tempoweb: Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano https://… - Bubu_Inter : RT @tempoweb: Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano https://… - ElioLannutti : RT @tempoweb: Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano https://… - MauroBeltramo : RT @tempoweb: Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano https://… - tempoweb : Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus slitta Coronavirus, slitta il voto in Calabria. Il governatore Spirlì fa retromarcia e dà ragione ai 5 Stelle LA NOTIZIA Riapertura impianti sciistici, slitta ancora la stagione 2021: la nuova data possibile

di Redazione DoveSciare.it. 30 Dicembre 2020 Adesso tocca al Governo decidere, il mondo della montagna ha bisogno di certezze, non possiamo continuare a vivere nel limbo più asso ...

Gli attori più pagati del 2020: tutte le cifre da urlo

La lista degli attori più pagati ha messo in mostra anche il disequilibrio che esiste tra gli stipendi degli attori e delle attrici, a danno di quest'ultime. L'attore in assoluto più pagato del 2020 è ...

di Redazione DoveSciare.it. 30 Dicembre 2020 Adesso tocca al Governo decidere, il mondo della montagna ha bisogno di certezze, non possiamo continuare a vivere nel limbo più asso ...La lista degli attori più pagati ha messo in mostra anche il disequilibrio che esiste tra gli stipendi degli attori e delle attrici, a danno di quest'ultime. L'attore in assoluto più pagato del 2020 è ...