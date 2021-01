Coronavirus | Sicilia | 1 122 nuovi positivi e 28 morti

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – E’ di 28il bilancio delle vittime dain. Icontagi sono 1.122, per un totale di 34.347 attuali. I dimessi/guariti sono stati oggi 615. I tamponi sono stati 7.497. I ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 176, con un ingresso di 11 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Sicilia con il suo 0.93% è classificata a rischio moderato e quindi potrebbe diventare zona arancione. Significa che non sarà possibile entrare o uscire dalla Regione, tranne per 'comprovate esigen ...